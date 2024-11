Opac, 'trovato gas proibito in proiettili usati in Ucraina'

L'organizzazione internazionale di controllo sulle armi chimiche (Opac) ha dichiarato di aver trovato un gas antisommossa proibito (Cs) in campioni di proiettili e terreno forniti dall'Ucraina segnalando che la sua presenza viola la convenzione sull'uso di armi chimiche. "I risultati delle analisi di questi campioni condotte da due laboratori designati dall'Opac indicano che sia una granata che un campione di terreno contenevano l'agente antisommossa noto come Cs", ha affermato l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche in una dichiarazione.



