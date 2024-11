Incidente tra volanti, muore poliziotto a Roma

Incidente nella notte tra due volanti della polizia nel quartiere Monte Mario a Roma. Un poliziotto di 32 anni è morto e altri due colleghi sono rimasti feriti. Dalle prime informazioni sembra si tratti dei due conducenti delle volanti: una donna trasportata al San Camillo e un uomo all'ospedale Santo Spirito. E' accaduto intorno alle 5 in via dei Monfortani a Monte Mario. Da chiarire la dinamica dell'incidente.

Sul posto la polizia locale per i rilievi e la viabilità in zona. Chiuse le strade limitrofe al luogo dell'incidente.





