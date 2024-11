Francia arresta 'Gino', era con Salis a Budapest

L'arresto a Parigi dell'antagonista milanese Rexhino Abazaj, noto come 'Gino', segna una nuova svolta nella vicenda giudiziaria dell'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis. Abazaj, infatti, è tra gli attivisti accusati nel febbraio 2023 di aver partecipato alla stessa presunta aggressione ai danni di manifestanti di estrema destra a Budapest, che ha portato Salis ad un lungo periodo in carcere. L'eventuale estradizione verso l'Ungheria dell'attivista potrebbe costituire un precedente significativo anche per le sorti dell'eurodeputata, che via social si è detta "preoccupata" dall'arresto in Francia "dell'amico e compagno Gino".

Gli avvocati Mauro Straini e Eugenio Losco, che difendono sia Ilaria Salis sia Gabriele Marchesi (altro imputato per i medesimi fatti di Budapest), sono già stati contattati per collaborare con il legale francese che difende Abazaj.

L'attivista è atteso mercoledì all'udienza di convalida dell'arresto, nella quale si potrebbe già decidere sulla richiesta di estradizione presentata dalle autorità ungheresi.





