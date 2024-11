Esce Gassa d'amante, il nuovo album di inediti di Mina

Mina si trasforma nella polena di una nave sulla copertina dell'album d'inediti 'Gassa d'amante', in uscita il 22 novembre 2024 per PDU, che viene presentato oggi con un ascolto al buio alla Milano Music Week. Nel nuovo lavoro discografico una rilettura di 'Non smetto d'aspettarti' di Fabio Concato, un pezzo scritto da Elisa - 'Senza farmi male' - e uno da Francesco Gabbani, 'Buttalo via'.

Il titolo dell'album - nome del nodo marinaio per eccellenza- è un gioco di parole con la copertina firmata dallo storico collaboratore di Mina Mauro Balletti. Dieci in tutto i brani, da quelli firmati da autori celebri a quelli inviati da esordienti, che come sempre Mina ha scelto personalmente tra le migliaia che le vengono mandati ogni anno. "E' sempre lei che ha l'idea e decide - spiega il figlio Massimiliano Pani - quando sceglie i pezzi è un lavoro molto lungo e paziente, ascolta pezzi di professionisti come Elisa o Gabbani ma anche di ragazzi nuovi ed è lei che mette insieme i pezzi del puzzle". In questo caso, "qui si sente che ha messo una parte di cuore e anima in più, si è divertita a cantare questo disco e l'ha fatto - sottolinea - magistralmente".



