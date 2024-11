La coda del diavolo, Argentero dark con Cristiana Dell'Anna

Una Sardegna magica e quasi livida sotto la luce invernale fa da sfondo alla storia di ricerca della verità, resa più urgente dalla necessità di discolparsi di chi è stato incastrato, che è alla base di 'La coda del diavolo', in onda lunedì 25 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su Now e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Tratto dal libro di Maurizio Maggi (Longanesi) 'La coda del diavolo', diretto da Domenico De Feudis ha per protagonista Luca Argentero nel ruolo di Sante Moras, un ex poliziotto oggi guardia carceraria, che viene incolpato di un omicidio; al suo fianco Cristiana Dell'Anna che interpreta Fabiana Lai, una giornalista decisa a non fermarsi di fronte alle apparenze, mentre Francesco Acquaroli ha il ruolo di Tommaso Lago, commissario di polizia inflessibile e determinato nella sua caccia all'uomo.

"Il mio personaggio è insolito rispetto a quelli che ho interpretato finora" dice Argentero che ringrazia i produttori Andrea Paris e Matteo Rovere per "avere investito su un mio lato inedito: mi hanno coinvolto ancora prima della sceneggiatura nel passaggio dal libro allo script, difficile perché si tratta di esaurire una storia così, densa di personaggi e di background, in novanta minuti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA