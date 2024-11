Isabella Rossellini suora stoica e ribelle in Conclave

Parla con lo sguardo e il suo silenzio vale più di tante parole. Isabella Rossellini è suor Agnes, la governante dei cardinali, in Conclave, il film diretto da Edward Berger e basato sull'omonimo romanzo di Robert Harris.

Sarà nella sale cinematografiche italiane dal 19 dicembre distribuito da Eagle.

Per calarsi nel ruolo di una suora, la Rossellini ha fatto un salto nel passato, agli anni della sua infanzia e gioventù a Roma, in particolare a quando studiava in una scuola cattolica.

"Sono andata a scuola con le suore fino a 16 anni - ha detto all'ANSA - le mie suore erano buone e gentili ma anche con un'enorme autorità. Ho cercato di ricordarmi di loro nell'interpretare il mio personaggio. Suor Agnes è silenziosa e allo stesso tempo stoica e autoritaria".

Girato prevalentemente a Cinecittà e nella Reggia di Caserta, il film vede protagonisti, tra gli altri, Ralph Fiennes (il cardinale Thomas Lawrence), Stanley Tucci (il cardinale Aldo Bellini), John Lithgow (il cardinale Joseph Tremblay), Sergio Castellitto (il cardinale Goffredo Tedesco). La trama ruota intorno alla morte del Papa e il conclave che deve essere organizzato per eleggere il suo successore. Man mano che si procede con la votazione, si scopre che il defunto Pontefice aveva un segreto che deve essere svelato.



