Anm, 'con novità su migranti Corti d'appello in ginocchio'

È "grave la preoccupazione" dell'Anm per l'impatto di due misure: la reintroduzione del reclamo in Corte di appello contro i provvedimenti dei tribunali sui richiedenti asilo e l'emendamento al decreto flussi che attribuisce la competenza sulla convalida dei trattenimenti alle Corti di appello. Lo indica un documento approvato dal Consiglio direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati, secondo cui il ritorno al doppio grado di merito sui richiedenti asilo "metterà in ginocchio le Corti territoriali. La definizione rapida dei processi d'appello sarà resa più difficoltosa in quanto dalle prime stime si prevede che le Corti saranno gravate da sopravvenienze di 30.000 procedimenti all'anno, da definire peraltro in tempi ristrettissimi".



