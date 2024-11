Vittoria schiacciante nello Sri Lanka del partito del presidente

Una scommessa vinta: il primo presidente di sinistra della storia dello Sri Lanka ha vinto a mani basse le elezioni legislative conquistando una maggioranza assoluta che gli dà mano libera per governare. Marxista di formazione ma ormai ampiamente convertito all'economia di mercato, Anura Kumara Dissanayake, 55 anni, è stato eletto due mesi fa alla guida di un Paese stremato dalla peggiore crisi economica della sua storia. Si è impegnato a ridurre le tasse sui beni di prima necessità e a sradicare la corruzione, attirando ampio sostegno da parte della popolazione.

"Grazie a tutti coloro che hanno votato per la rinascita", ha esultato oggi il nuovo uomo forte dello Sri Lanka sul suo account X. Secondo i risultati definitivi pubblicati oggi dalla commissione elettorale, la coalizione Npp guidata dal partito presidenziale Liberazione Popolare. Front (Jvp), ha vinto 159 dei 225 seggi in Parlamento.



