Kiev, 'Scholz-Putin? Un inutile tentativo di appeasement'

L'Ucraina condanna la telefonata del cancelliere tedesca Olaf Scholz al presidente russo Vladimir Putin come "un tentativo di appeasement" che non fa avanzare gli sforzi per la pace, a tre anni dall'invasione russa. "I discorsi danno solo a Putin la speranza di alleviare il suo isolamento internazionale", ha precisato il ministero degli Esteri ucraino, aggiungendo: "Ciò che serve sono azioni concrete e forti che lo costringano alla pace, non persuasione e tentativi di appeasement che Putin interpreta come un segno di debolezza e li usa a suo vantaggio".



