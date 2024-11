Unifil, sconosciuti hanno sparato 30 colpi contro base in Libano

Secondo l'Unifil nel Libano meridionale, due o tre persone hanno sparato circa 30 colpi in direzione delle forze di peacekeeping, che hanno risposto al fuoco e si sono messe in salvo. Nessuno è rimasto ferito ed è stata avviata un'indagine, aggiungono i caschi blu in una dichiarazione. Lo riportano i media israeliani citando Reuters. "Ricordiamo alle autorità libanesi la loro responsabilità di garantire la sicurezza e la protezione dei peacekeeper che stanno svolgendo un lavoro delicato e importante sul territorio libanese", afferma Unifil, "abbiamo chiesto alle autorità libanesi di intraprendere un'indagine completa e su questo incidente e di assicurare alla giustizia i responsabili".





