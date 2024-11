"Rispetto molto Jamie Dimon, di JPMorgan Chase, ma non sarà invitato a far parte dell'amministrazione Trump. Ringrazio Jamie per il suo straordinario servizio al nostro Paese!": lo scrive Donald Trump su Truth. Il nome del ceo di JPMorgan era circolato come possibile segretario al tesoro, una delle caselle ancora mancanti della futura amministrazione Trump.



