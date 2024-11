Lega-FdI spingono i fondi pensione, scatta il silenzio-assenso

Lega e FdI spingono per il rafforzamento dei fondi pensione. Con due emendamenti alla manovra, i partiti di maggioranza propongono l'apertura di un nuovo semestre per la scelta da parte del lavoratore di spostare il trattamento di fine rapporto dall'azienda alla previdenza complementare con la regola del silenzio-assenso. L'emendamento a prima firma di Tiziana Nisini indica la finestra tra il primo aprile e il 30 settembre 2025; quello di FdI a firma di Walter Rizzetto scatta il primo gennaio. In assenza di un'indicazione da parte del lavoratore, passati i 6 mesi, il datore di lavoro - secondo entrambe le proposte - trasferisce il Tfr ai fondi pensione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA