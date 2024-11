Il cadavere di una donna di circa 70 anni è stato trovato riverso in una pozza di sangue all'interno di un'auto parcheggiata nel cortile di una villa sulla litoranea ionico-salentina, nel territorio di Leporano (Taranto). Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il pm di turno Salvatore Colella e il medico legale. Si sospetta l'omicidio, ma sono in corso gli accertamenti per comprendere la natura delle ferite e fare piena luce sull'accaduto.



