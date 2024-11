Rutte a Blinken, 'grazie agli Usa su Kiev, fare di più'

"Gli Usa continuano a sostenere la Nato. E grazie alla leadership americana l'Ucraina è riuscita a prevalere nella sua lotta" contro la Russia ed "è riuscita a non far vincere Putin. E noi dobbiamo fare di più". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte in un punto stampa con il segretario di Stato americano Antony Blinken a Bruxelles.

"Quello che vediamo è che il fronte atlantico e quello indo-pacifico sono legati", ha sottolineato Rutte ringraziando gli Stati Uniti per il loro ruolo nell'Alleanza. "Posso solo dire che negli ultimi quattro anni gli Stati Uniti hanno continuato ad aiutare la Nato a fare di più in termini di condivisione degli oneri, ad aumentare la spesa, anche per quanto riguarda la parte europea e canadese", ha sottolineato Rutte nel punto stampa, che si è tenuto al termine del bilaterale con Blinken.

Il segretario di Stato americano, assieme a Rutte, incontrerà questa mattina il Consiglio Atlantico. "Vediamo con crescente evidenza l'indivisibilità della questione sicurezza tra questi diversi teatri, il teatro Euroatlantico, il teatro Indo-Pacifico, il Medio Oriente. Ed è fondamentale che troviamo modi per lavorare sempre più strettamente", ha spiegato Blinken.





