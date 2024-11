Per la manovra 600 emendamenti segnalati, 250 di maggioranza

La commissione Bilancio della Camera punta ad individuare 600 emendamenti da segnalare, da ripartire in una quota di 250 per la maggioranza, 320 per l'opposizione e 30 per il gruppo Misto. Lo ha deciso l'Ufficio di presidenza, che ha anche fatto slittare il termine per le segnalazioni, inizialmente previsto lunedì 19 novembre, spostandolo a mercoledì 20 novembre. Gli emendamenti depositati in commissione dai partiti sono complessivamente 4.562, di cui oltre 1.200 della maggioranza.



