Meloni rientra da Baku dopo l'intervento alla Cop29

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in volo per rientrare in Italia dopo il suo intervento alla Cop29 di Baku. La premier era arrivata nella notte nella capitale dell'Azerbaigian. Una missione lampo per partecipare alla sessione di alto livello del summit sul clima, durante la quale ha ribadito la necessità di un approccio "pragmatico" e non "ideologico" per una transizione energetica "sostenibile", oltre a quella di perseguire la "neutralità tecnologica" utilizzando tutte le soluzioni disponibili, compreso il "nucleare".



