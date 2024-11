Confindustria, 'sulla manovra decisamente più convergenza'

"Riunione lunga però proficua. Un buon clima. Mi sembra che su tutti i temi che sono emersi al tavolo c'è una riflessione da parte del Governo. Noi abbiamo portato tanti temi, e siamo molto interessati a questa idea dell'Ires premiale sulla quale c'è apertura. Bisogna lavorare, però siamo siamo entrati fiduciosi, adesso siamo ottimisti", dice il dg di Confindustria, Maurizio Tarquini, lasciando Palazzo Chigi dopo il tavolo sulla manovra Più in generale, sulla manovra "il giudizio lo vediamo alla fine, però mi sembra che c'è maggiore convergenza rispetto a 20 giorni fa, c'è decisamente maggiore convergenza".

E del fondo per l'automotive, "sulla riattivazione in parte mi sembra che non ci siano dubbi".



