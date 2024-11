Borsa: Milano chiude in rialzo con Bper e Mps in luce

La Borsa di Milano, con un colpo di coda nel finale, chiude in rialzo.

A tenere a galla il Ftse mib (+0,30% a 33.707 punti) gli acquisti sui bancari e in particolare su Bper (+1,98%) e Mps (+1,85%). Su Siena, a scambi chiusi, il Mef ha comunicato l'avvio di una procedura accelerata per la cessione di un altro 7% del capitale. Tra gli altri titoli buon passo per Prysmian (+2,6%), Unipol (+1,43%) , Recordati (+1,7%).

Su versante opposto del listino male St (4,4%). Giù Pirelli (-3,14%) mentre, a contrattazioni chiuse, dagli internal dealing è emerso un ulteriore rafforzamento di Tronchetti Provera che è salito con Camfin al 26,052 del capitale. Piatta Tim a 0,22 euro. A Borsa chiusa sono usciti i conti con ricavi in crescita, perdita più che dimezzata e debito in calo. Fuori dal paniere principale vendite su Mondadori (-2,98%) in scia alla trimestrale.



