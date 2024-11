Blinken a Rutte, 'Biden userà ogni giorno per aiutare Kiev'

Abbiamo avuto una discussione molto produttiva oggi sul nostro continuo supporto all'Ucraina e sull'elemento aggiuntivo della presenza dei nordcoreani in battaglia, che richiede una risposta ferma". Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken in un punto stampa con il segretario generale della Nato Mark Rutte. "Con la Nato abbiamo un programma molto intenso e importante per i prossimi due mesi, il presidente Biden ha intenzione di portare a termine il lavoro e di usare ogni giorno per continuare a fare ciò che abbiamo fatto in questi ultimi quattro anni", ha aggiunto.





