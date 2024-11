Confermata in Argentina la condanna di Cristina Fernandez de Kirchner per corruzione a 6 anni di carcere e ineleggibilità alla candidatura. Lo ha deciso la Camera di Cassazione penale per il reato di amministrazione fraudolenta a danno dello Stato. La condanna non sarà definitiva fino alla sentenza della Corte Suprema, che potrebbe arrivare già a marzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA