Anm, 'magistrati sotto osservazione, è inquietante'

"Siamo tutti sotto osservazione" e "questo è un po' inquietante, anzi un po' molto inquietante". Lo afferma il presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, in un'intervista a Radio 24 nella quale parla del messaggio WhatsApp reso noto negli ultimi giorni della giudice Antonella Marrone che criticava nel 2022 l'allora parlamentare Giorgia Meloni. "Non ti tratta di una posizione politica quanto un giudizio censurabile quanto si vuole su un post dell'allora onorevole Meloni, che poi divenne dopo presidente del Consiglio - afferma -, ma si trattava di un messaggio whatsapp ad una categoria ristretta, quindi non un messaggio pubblico. Questo è un po' inquietante, anzi un po' molto inquietante. Dopo due anni dal fatto, quel messaggio WhatsApp è stato da qualcuno conservato e poi dato alla stampa, e questo comincia ad inquietare moltissimo".



