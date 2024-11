'Trump verso la nomina di Rubio a segretario di Stato'

Donald Trump intende nominare il senatore Marco Rubio segretario di Stato americano. Lo hanno riferito tre fonti informate al New York Times.

Rubio è stato eletto al Senato nel 2010 ed è sempre stato un falco in politica estera, adottando linee dure nei confronti della Cina e dell'Iran in particolare. Sulla guerra in Ucraina di recente ha dichiarato che serve "una conclusione". Nonostante sia stato scartato come vicepresidente, il senatore della Florida è rimasto fedele a Trump e ha tenuto diversi eventi e comizi in suo favore.



