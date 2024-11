'Trump nominerà deputato Waltz consigliere alla sicurezza Usa'

Donald Trump intende nominare il deputato Mike Waltz consigliere alla sicurezza nazionale. Lo riferisce la Cnn, citando fonti informate.

Si tratta ancora una volta di un trumpiano di ferro che, durante la scorsa campagna, si è speso molto per il presidente Usa eletto, difendendolo in diversi talk show e trasmissioni tv.

Secondo la Cnn, il probabile futuro consigliere alla sicurezza nazionale americano è stato avvistato a Mar-a-Lago, il quartiere generale di Trump, in questi giorni. Waltz è noto per le sue posizioni anti-Nato e contro la Cina e se ricoprirà il prestigioso incarico, nell'amministrazione Biden detenuto da Jake Sullivan, si troverà a navigare una serie di crisi geopolitiche: dalla guerra in Ucraina a quella in Medio Oriente.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA