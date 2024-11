Kallas,'vittoria Kiev è priorità, sostenerla finché serve'

"La vittoria dell'Ucraina è una priorità per tutti noi. La situazione sul campo di battaglia è molto difficile ed è per questo che dobbiamo continuare a lavorare ogni giorno, oggi, domani e per tutto il tempo necessario, con tutti i finanziamenti militari e gli aiuti umanitari necessari". Lo ha detto Kaja Kallas, candidata designata ad assumere la carica di Alto Rappresentante Ue, durante l'audizione di conferma alla Commissione Esteri del Parlamento europeo. "Tutto ciò - ha aggiunto - deve essere sostenuto da un percorso chiaro per l'adesione dell'Ucraina all'Ue: si tratta di sicurezza europea e di principi europei".





