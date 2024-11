Controlli Nas nelle mense scolastiche, irregolari 1 su 4

Carenze igienico-strutturali , come la presenza di insetti e di escrementi di roditori. Ma anche mancanza di autorizzazioni , pasti carenti per quantità e qualità, assenza di tracciabilità degli alimenti e omessa presenza di eventuali allergeni, essenziale per prevenire possibili reazioni allergiche specialmente nei bambini in quanto soggetti più fragili. Sono le irregolarità riscontrate dai Nas in una mensa scolastica su quattro.

Si tratta dei primi risultati della campagna di controlli a livello nazionale avviata con l'inizio del nuovo anno scolastico dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute d'intesa con il Ministero della Salute per verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento nel settore della ristorazione all'interno degli istituti scolastici.

Sinora controllate oltre 700 mense scolastiche di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, dalle scuole dell'infanzia agli istituti superiori ed universitari.



