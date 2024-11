Cnn, Trump sceglie Noem a capo della Homeland Security

Donald Trump ha scelto la governatrice del South Dakota Kristi Noem come prossima segretaria del Dipartimento per la sicurezza interna. Lo rivela la Cnn. Con la scelta di Noem, Trump si assicura un'altra fedelissima a capo di un'agenzia fondamentale. Noem era stata nella rosa dei candidati di Trump per la carica di vicepresidente ma i rapporti sono cambiati dopo che nel suo libro Noem ha rivelato di aver ucciso il suo cane da caccia di 14 mesi, Cricket, perché "inaddestrabile".



