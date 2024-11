Borsa: l'Asia chiude debole, Tokyo -0,4%, male Hong Kong

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tutti in calo, appesantiti dallo scivolone della Borsa di Hong Kong che in chiusura cede il 2,9%.

Male anche le Borse cinesi, con Shanghai in ribasso dell'1,4% e Shenzhen che ha perso un punto percentuale.

Con gli operatori dei Paesi emergenti e di tutta l'aria asiatica che guardano anche ai prossimi dazi promessi del presidente eletto Usa Trump, vendite consistenti a Seul (-1,9%), mentre Sidney ha provato a tenere e segna una limatura dello 0,1%.

Leggermente negativi i future sull'avvio dei listini europei.





