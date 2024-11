Wmo, il 2024 verso il record di anno più caldo

Il 2024 è sulla strada per essere l'anno più caldo mai registrato: la temperatura media in superficie, nel periodo da gennaio a settembre, è stata di 1,54 gradi sopra i livelli pre-industriali, spinta dal fenomeno del Nino (il riscaldamento periodico del Pacifico centro-orientale).

Lo scrive l'Organizzazione metorologica mondiale (Wmo, organismo Onu) nel suo rapporto "State of the Climate Update", diffuso nella prima giornata della Cop29 di Baku, in Azerbaigian.





