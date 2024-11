Viminale, un piano contro la violenza giovanile a Napoli

Un piano straordinario per fronteggiare il fenomeno della violenza giovanile nell'area metropolitana di Napoli. È una delle decisioni prese questa mattina durante la riunione presieduta dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella sede della prefettura di Napoli con il sindaco Gaetano Manfredi e i vertici di prefettura, questura e comandi provinciali delle forze dell'ordine. In particolare il ministro ha dato disposizioni per intensificare le operazioni in orario notturno e in particolare nelle aree di maggior frequentazione giovanile anche con il potenziamento del sistema di video-sorveglianza da realizzare in pochi mesi.



