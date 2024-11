Scholz-Trump: pronti a lavorare al ritorno della pace in Europa

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha parlato con il presidente eletto americano Donald Trump ed entrambi si sono detti "pronti a lavorare insieme per il ritorno della pace in Europa", ha annunciato Berlino. "Si sono scambiati opinioni sui rapporti tra Germania e Stati Uniti e sulle attuali questioni geopolitiche", ha detto il portavoce della cancelliera tedesca Steffen Hebestreit. "Hanno anche affermato di essere pronti a lavorare insieme per il ritorno della pace in Europa", ha aggiunto.

Anche il presidente serbo Aleksandar Vucic ha avuto ieri sera un colloquio con Trump. Nel darne notizia, i media serbi citano lo stesso Vucic, che in un videomessaggio postato sul suo profilo Instagram si è mostrato molto soddisfatto del colloquio, nel quale si è parlato del rafforzamento dei rapporti tra i due Paesi in molti campi. Il presidente serbo ha detto a Trump di credere in una forte partnership con gli Stati Uniti da lui guidati e ha espresso l'auspicio che il presidente eletto visiterà la Serbia. Vucic ha aggiunto di essere rimasto positivamente sorpreso dalla conoscenza che Trump ha della Serbia, compresi i suoi successi in campo sportivo. Il presidente eletto americano da parte sua, come ha riferito Vucic, ha ringraziato per il largo appoggio ottenuto dal popolo serbo. La presidente del parlamento serbo ed ex premier Ana Brnabic ha sottolineato l'importante significato di tale colloquio, osservando come Vucic sia stato uno dei primi 15 dirigenti politici mondiali ad aver parlato con Trump. Il leader serbo-bosniaco Milorad Dodik da parte sua ha osservato come il colloquio con Trump sia la dimostrazione che Vucic è il leader indiscusso della regione.



