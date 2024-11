Avvio di settimana in rialzo per le Borse europee, positive dopo che l'elezione di Donald Trump ha rinvigorito la fiducia degli investitori nelle prospettive del mercato azionario e dell'economia. Francoforte ha chiuso in rialzo del 1,21%, Parigi dell'1,2% e Londra dello 0,65%.



