Almeno 20 persone sono state uccise oggi in un attacco israeliano contro una città sciita situata in una regione prevalentemente cristiana a nord di Beirut: lo ha reso noto il ministero della Sanità libanese.

"L'attacco israeliano contro Aalmat nella regione di Jbeil ha provocato 20 morti, tra cui tre bambini, e sei feriti", ha affermato il ministero in un comunicato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA