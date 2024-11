'Giovedì scorso prima telefonata Trump-Putin, focus su Ucraina'

Il presidente eletto Donald Trump ha parlato con il presidente russo Vladimir Putin giovedì, prima conversazione telefonica tra i due leader da quando Trump ha vinto le elezioni: lo scrive il Washington Post citando diverse persone a conoscenza della questione. I due hanno parlato dell'Ucraina.

Durante la telefonata Trump ha consigliato al presidente russo di non intensificare la guerra in Ucraina e gli ha ricordato la consistente presenza militare di Washington in Europa.



