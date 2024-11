Cremlino, 'da Trump segnali positivi' su Ucraina

La volontà del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, di arrivare ad un accordo che porti alla pace in Ucraina indica che "i segnali sono positivi": lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista al programma 'Mosca. Cremlino. Putin'. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Interfax.

"I segnali sono positivi. Durante la sua campagna elettorale Trump ha detto di percepire tutto come un accordo. Che potrebbe fare un accordo che porti la pace - ha affermato il portavoce -.

Almeno parla di pace, non parla di scontro, non dice di voler infliggere una sconfitta strategica alla Russia, e questo lo distingue favorevolmente dall'amministrazione in carica. È difficile dire cosa succederà dopo".

Peskov è stato intervistato dal conduttore e creatore del programma 'Mosca. Cremlino. Putin', Pavel Zarubin, il quale ha pubblicato sul suo canale Telegram spezzoni dell'intervista.





