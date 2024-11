Trump attacca Newsom, 'sta uccidendo la California'

Primo scontro politico tra il presidente eletto e uno dei governatori dem che preparano la "resistenza". Trump ha attaccato Gavin Newsom, che guida la California, dopo che ha convocato una sessione speciale del parlamento per rafforzare le difese legali dello stato contro di lui. "Il governatore Gavin Newscum (soprannome offensivo, scum significa feccia, ndr) sta cercando di uccidere la splendida California. Sta usando il termine 'Trump-Proof' come un modo per fermare tutte le grandi cose che possono essere fatte per rendere la California di nuovo grande, ma ho appena vinto le elezioni in modo schiacciante", ha scritto su Truth.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA