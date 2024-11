Sciopero: Mit, 'Salvini non permetterà di boicottare l'Italia'

"Il diritto allo sciopero è sacrosanto, ma è inaccettabile proclamare una mobilitazione selvaggia e senza tutele per chi ha bisogno di muoversi, di curarsi, studiare o lavorare. Troppi italiani, oggi, sono in difficoltà perché la sconcertante Cgil inneggia alla rivolta sociale guardacaso di venerdì". Lo affermano fonti del Mit, nella giornata dello sciopero del trasporto pubblico locale, in una nota nella quale aggiungono: "Sul fronte del contrasto alla criminalità, con particolare riferimento a stazioni e treni, il Mit è in prima linea come testimoniato dagli investimenti e dai risultati di Fs Security. Il ministro Matteo Salvini non consentirà più a minoranze irresponsabili di boicottare l'Italia".

Dalla manifestazione davanti al Mit a Porta Pia, interviene il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, chiedendo al ministro "rispetto" per i lavoratori in sciopero che hanno rinunciato ad una giornata di stipendio. "A Salvini, che ha definito questi lavoratori e queste lavoratrici ridicoli, chiederemo di spiegare che cosa ha fatto per aumentare i contratti, perché noi oggi sappiamo di recare un danno all'utenza e, ce ne scusiamo, ma stiamo combattendo anche per loro, per avere mezzi migliori, per avere sistemi di sicurezza in grado di garantire i lavoratori e l'utenza e per il rinnovo del contratto", afferma il leader della Uil.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA