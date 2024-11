Hit parade: Kid Yugi in vetta, The Cure debuttano secondi

Parte forte Kid Yugi nella classifica Fimi Gfk di questa dal 1 al 7 novembre. "Tutti i nomi del Diavolo", versione 'espansa' e arricchita dell'album best-seller "I nomi del Diavolo" certificato doppio platino che è rimasto per 26 settimane non consecutive nella top 10, debutta primo tra gli album più venduti e anche tra i vinili, cd e musicassette, mentre il singolo Donna è ottavo della classifica singoli capeggiata da Per due come noi di Olly, Angelina Mango & Jvli.

Al secondo posto sia degli album che dei vinili debutta l'attesissimo Songs of a Lost World degli inossidabili The Cure mentre dalla vetta scivola terzo Tutta vita di Olly.

Al quarto posto Lazza, in discesa di 2 posizioni, con Locura da 7 settimane in classifica. Quinto il producer e dj Night Skinny con il nuovo disco Containers, suo settimo album in studio che celebra la rap culture. Sesto Simba La Rue, con l'ultimo capitolo del suo primo album di successo, Tunnel, con la deluxe edition intitolata Esci Dal Tunnel.

La regina (rap) dell'estate Anna scivola di un gradino al settimo posto con Vera Baddie, davanti al collega Geolier con Dio lo sa. In nona piazza Tananai con Calmocobra, secondo lavoro discografico del cantautore milanese che nelle 12 canzoni che lo compongono, di cui 9 inedite, mette al centro i rapporti umani e le emozioni che ne scaturiscono. Chiude la top ten Shiva con il suo Milano Angels, quarto album in studio del rapper.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti nella settimana dall'1 al 7 novembre 2024: 1) TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO, KID YUGI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 2) SONGS OF A LOST WORLD, THE CURE (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC) 3) TUTTA VITA, OLLY (EPIC-SONY MUSIC) 4) LOCURA, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 5) CONTAINERS, NIGHT SKINNY (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 6) ESCI DAL TUNNEL, SIMBA LA RUE (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 7) VERA BADDIE, ANNA (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 8) DIO LO SA, GEOLIER (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 9) CALMOCOBRA, TANANAI (ECLECTIC RECORDS/CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC) 10) MILANO ANGELS, SHIVA (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC) Questa la classifica dei singoli: 1) PER DUE COME NOI, OLLY, ANGELINA MANGO & JVLI (EPIC-SONY MUSIC) 2) IL FILO ROSSO, ALFA (ARTIST FIRST-ARTIST FIRST) 3) ORA CHE NON HO PIÙ TE, CESARE CREMONINI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 4) MI PIACCIONO LE ARMI, SIMBA LA RUE (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 5) AMORE DISPERATO, ACHILLE LAURO (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) Questa la classifica dei cd, musicassette e vinili: 1) TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO, KID YUGI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 2) SONGS OF A LOST WORLD, THE CURE (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC) 3) UNO DI NOI, GIORGIO VANNI (SONY MUSIC-SONY MUSIC) 4) TUTTA VITA, OLLY (EPIC-SONY MUSIC) 5) REWIND, BENJI & FEDE (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC)



Riproduzione riservata © Copyright ANSA