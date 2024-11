FI, stop a processo penale per chi regolarizza con il fisco

Stop anche al procedimento penale per reati fiscali minori per chi abbia avuto una sentenza passata in giudicato a livello tributario o per chi abbia regolarizzato la propria situazione fiscale attraverso un accertamento con adesione. Lo prevede un emendamento al decreto fiscale, proposto da Forza Italia, a firma del senatore Claudio Lotito. La modifica prevede che i reati fiscali minori, per cui non si vada avanti a livello penale, sono l'omesso pagamento dell'Iva e delle ritenute e la compensazione indebita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA