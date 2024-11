Il nuovo capo della diplomazia israeliana, Gideon Saar, si recherà ad Amsterdam per una "visita diplomatica urgente" dopo gli scontri a margine della partita di calcio tra Ajax e Maccabi Tel-Aviv, ha annunciato il ministero israeliano degli Esteri. "Alla luce dei gravi eventi, il ministro degli Esteri Gideon Saar partirà presto per una visita diplomatica urgente nei Paesi Bassi", ha affermato il ministero in una nota.



