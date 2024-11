Tajani, giusto l'incontro tra Pinelli e Meloni

Credo che l'incontro tra il vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli e la premier Giorgia Meloni a palazzo Chigi "sia giusto, perchè non parlare con il vicepresidente del Csm?". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani ai giornalisti che a Pechino gli chiedevano se quel colloquio fosse "irrituale". "Non capisco perchè una parte della magistratura veda ovunque complotti del governo. La magistratura deve tenere conto del potere esecutivo e legislativo e del fatto che le regole le fa il legislatore", ha aggiunto.

Non c'è stata alcuna convocazione a palazzo Chigi", ha replicato il ministro Tajani ai giornalisti che gli chiedevano un giudizio sull'incontro tra Pinelli e Meloni.

"Non capisco perché - ha aggiunto - si voglia cercare uno scontro tra alcuni magistrati e il potere esecutivo e legislativo. La magistratura non ha il compito di scrivere le leggi e sulla vicenda immigrazione sono molto perplesso. Sono convinto che la maggioranza dei magistrati non la pensano come loro. Serve collaborazione anche quando parliamo di separazione dei poteri".



