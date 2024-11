Salvini, la Lega voterà sì a nuovo pacchetto aiuti all'Ucraina

"Come voteremo" al decimo pacchetto di armi per l'Ucraina? "Noi voteremo sì: abbiamo votato tutti gli interventi di sostegno in difesa dell'Ucraina, lo abbiamo fatto ieri e lo faremo domani. Per noi non cambia nulla" negli "aiuti economici, umanitari e di armi. Ma che queste siano difensive". Lo ha detto il leader leghista, Matteo Salvini a Radio Anch'io tornando comunque ad augurarsi in un cambio di politiche con l'arrivo di Trump alla Casa Bianca, l'unico, secondo il vicepremier, "che può mettere tutti intorno a un tavolo" per ottenere la pace. "E se ci sarà lo stop ai missili per il Mondo è bingo", ha concluso



Riproduzione riservata © Copyright ANSA