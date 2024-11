Ritrovato corpo di un bimbo di 5 anni disperso a Valencia

Il corpo senza vita di un bambino di 5 anni disperso nelle alluvioni che lo scorso 29 ottobre hanno messo in ginocchio la provincia di Valencia è stato ritrovato dalla guardia civile in una scarpata nei pressi del municipio di Chiva, fra i più colpiti dalla catastrofe. Secondo la guardia civile, il corpo senza vita è stato recuperato ieri, grazie all'impiego dei cani molecolari, nella scarpata nota come il Barranco di Palos, dov'era stato trascinato dalla piena di fango. Il cadavere è stato trasferito alla morgue della Città della Giustizia di Valencia, per essere sottoposto ad autopsia e al test del Dna per l'identificazione.



