'Incontro tra Scholz e Merz per discutere data voto'

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz incontrerà all'ora di pranzo in Cancelleria il leader dell'opposizione Friedrich Merz per discutere la data delle elezioni. Lo riporta Spiegel che secondo sue informazioni sostiene che il faccia a faccia avrà luogo alle 12:30.

Scholz non vuole chiedere la fiducia al Bundestag prima del 15 gennaio e poi procedere alle elezioni federali anticipate a fine marzo. Per Merz è troppo tardi, Scholz dovrebbe porre la questione della fiducia "al più tardi all'inizio della prossima settimana", ha chiesto.



