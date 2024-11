Giudice Usa ripristina patteggiamento per mente dell'11/9

Un giudice militare statunitense ha ripristinato gli accordi di patteggiamento per la mente dell'11 settembre, Khalid Sheikh Mohammed, e altri due imputati. Lo ha affermato un funzionario, tre mesi dopo che gli accordi sono stati annullati dal Segretario alla Difesa Lloyd Austin. "Posso confermare che il giudice militare ha stabilito che gli accordi preliminari per i tre imputati sono validi e applicabili", ha detto il funzionario statunitense all'Afp in condizione di anonimato. L'accordo prevede per i tre imputati di evitare la pena capitale in cambio della loro dichiarazione di colpevolezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA