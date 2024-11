"Con il ritiro della Fdp è ormai chiaro che non esiste una maggioranza parlamentare che abbia fiducia nel cancelliere, una continuazione del governo sarebbe arrogante e irrispettoso" nei confronti degli elettori. Così il presidente della Csu al Bundestag Alexander Dobrindt dopo la crisi di coalizione nel governo tedesco, come riporta lo Spiegel. "Il semaforo rimasto non può avere il diritto di continuare a governare", ha affermato il leader della Csu.





