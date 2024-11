Card. Parolin, "auguri a Trump, superi le polarizzazioni"

"Facciamo gli auguri" al nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, "gli auguriamo tanta saggezza perché questa è la virtù principale dei governanti secondo la Bibbia. Io credo che deve lavorare soprattutto per essere Presidente di tutto il Paese quindi superare la polarizzazione, ecco che si è verificata, che si è avvertita in maniera molto molto netta in questo tempo e poi ci auguriamo che possa davvero essere un elemento di distensione e di pacificazione negli attuali conflitti che stanno sanguinando il mondo. Ha detto che farà terminare le guerre. Speriamo, speriamo. Certo, neppure lui ha la bacchetta magica". Così il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, rivolgendosi al nuovo presidente Usa, a margine di un evento alla Gregoriana.



