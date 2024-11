Trump verso 312 grandi elettori, è al 51% nel voto popolare

Quando manca ormai la 'chiamata' di soli tre Stati, Donald Trump si appresta a vincere la corsa alla Casa Bianca con 312 grandi elettori su 538, dopo aver già superato la soglia magica dei 270.

Al momento, secondo le proiezioni della Fox, il leader repubblicano conta 292 elettori contro i 226 di Kamala Harris.

Ancora in palio ci sono i 3 gradi elettori dell'Alaska, gli 11 dell'Arizona e i 6 del Nevada: in tutti e tre questi Stati Trump è saldamente in testa.

L'ex e futuro presidente ha incassato al momento quasi 72 milioni di voti popolari a livello nazionale (il 51%), contro i poco più di 67 milioni della sfidante democratica (47,5%).





