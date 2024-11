Statali, nel contratto più smart working e con buoni pasto

Nell'ipotesi di contratto 2022-24 del comparto Funzioni centrali, che riguarda personale di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici, firmata all'Aran, si allarga la possibilità dello smart working, superando il vincolo della presenza fisica prevalente. E facilitandolo per i neo assunti e per chi è in condizioni di particolare necessità. Inoltre, si prevede l'erogazione del buono pasto per la giornata in lavoro agile svolta con le stesse ore previste in presenza.

Per i lavoratori con particolari esigenze di salute o che assistano familiari con disabilità in situazione di gravità ai sensi della legge 104 o genitori con bambini piccoli, si legge nella bozza, "e per le altre casistiche individuate in sede di contrattazione integrativa è possibile estendere il numero di giorni di attività resa in modalità agile rispetto a quelle previste per il restante personale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA