Michel ai 27, 'Usa sono essenziali, lavorare per Ue forte'

"La nostra relazione con gli Usa è essenziale e noi siamo pronti ad approfondirla. Dobbiamo continuare a portare avanti le nostre priorità in linea con l'Agenda Strategica, lavorando attivamente per una Europa forte e sovrana". Lo ha scritto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel nella lettera inviata ai 27 in vista della cena dei due vertici di Budapest, che vedranno il dossier americano al tavolo della cena dei leader domani sera. "Tempi straordinari richiedono decisione straordinarie, sono convinto che insieme possiamo raggiungere grandi traguardi", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA