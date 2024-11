L'utile di Banco Bpm vola a 1,7 miliardi, più cedole ai soci

Banco Bpm ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile netto di 1.696 milioni di euro, in crescita del 79,8% sullo stesso periodo del 2023, e un utile adjusted (rettificato) salito del 25,1% a 1.245 milioni.

I ricavi sono cresciuti dell'8,2% a 4,27 miliardi di euro (+7% i proventi operativi 'core') e i costi del 4,4% a 1,99 miliardi, con un cost-income in riduzione dal 48,4% del 2023 al 46,7%. Il risultato della gestione operativa è aumentato dell'11,8% a 2,27 miliardi mentre le rettifiche su crediti sono diminuite del 21,3% a 301,8 milioni.

Il livello di solidità patrimoniale sale ai massimi storici, con un Cet 1 ratio che passa dal 14,2% di fine 2024 al 15,5%, mentre migliora la qualità del portafoglio creditizio con i crediti deteriorati netti all'1,7% del totale dei crediti e un costo del rischio in calo a 40 punti annualizzati dai 53 del 2023.

"La solidità dei risultati raggiunti e la resilienza degli stessi pur in un contesto di tassi in discesa, ci portano a confidare nel raggiungimento della previsione di utile per azione" nel 2024 "di 95 centesimi di euro (1,15 euro considerando le componenti one-off allo stato ipotizzabili) e nel suo possibile superamento" afferma la banca.

L'istituto, che conferma "tutti gli obiettivi di utile e patrimonializzazione" del piano al 2026, esprime anche "fiducia nella possibilità di superare l'obiettivo di remunerazione" di 4 miliardi di euro nel periodo 2023-2026, dopo aver approvato un acconto sul dividendo di 40 centesimi che fa aumentare a 1,45 miliardi i dividendi per i soci nell'anno solare 2024, pari a 150 milioni in più di quanto messo a piano.



